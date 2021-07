Comunicazione pubblicitaria: le caratteristiche e le funzionalità della stampa su forex

Per la stampa diretta con tecnologia UVled si usa di frequente un materiale plastico denominato forex. Si tratta di una soluzione che offre numerosi vantaggi, in virtù della sua leggerezza e al tempo stesso della sua capacità di resistere a lungo alle più diverse sollecitazioni. Il forex può essere sagomato nelle forme più diverse ed è impermeabile alla pioggia, visto che non si tratta altro che di pvc espanso. Questo è il motivo per il quale si presta a essere usato senza problemi anche all’aperto. Proprio grazie a tale prerogativa il forex è molto richiesto e apprezzato nel campo della comunicazione pubblicitaria. Vi si ricorre per la creazione di insegne e di cartelli pubblicitari, non solo di piccolo formato.

Un materiale versatile

Come si è detto, la versatilità è uno dei punti di forza del forex, che per questo motivo è adoperato anche per la realizzazione di pannelli che sono destinati agli allestimenti per i negozi e alle scenografie. Questo materiale arriva dalla Svizzera: i pannelli in schiuma rigida forex, infatti, sono stati brevettati 30 anni fa dalla 3A Composites, che è – appunto – un’azienda svizzera. Oggi esso è disponibile in dieci spessori differenti, così da assecondare qualsiasi tipo di esigenza e di richiesta di carattere produttivo: si va da un minimo di 1 mm a un massimo di 19 mm, fermo restando che gli spessori che vengono impiegati più di frequente sono quello da 10, quello da 5 e quello da 3 mm.

Perché il forex è adatto alla stampa

Si è detto che il forex consiste in un materiale costituito da pvc espanso, ideale per la stampa. Il pvc, infatti, grazie alla sua specifica composizione chimica fa sì che i pannelli in forex abbiano superfici uniformi e piane. Non è un caso che, nel novero delle materie plastiche, il pvc espanso sia una di quelle che vengono impiegate più di frequente al giorno d’oggi. I pannelli in forex hanno una superficie di colore bianco e possono essere stampati senza troppe difficoltà; per questo materiale si ricorre alla stampa diretta, da cui scaturisce un effetto opaco. Non solo: volendo si può prevedere l’adozione di una verniciatura UV, grazie a cui l’immagine risulta più lucida, mentre il pannello può essere protetto in maniera ancora più appropriata.

Perché scegliere il forex

La stampa su forex trae vantaggio dalle caratteristiche di resistenza di questo materiale, che non subisce in alcun modo conseguenze negative se entra a contatto con la pioggia o comunque è esposto agli agenti atmosferici: questa è una differenza significativa rispetto a quello che accade con altri materiali, come per esempio il cartone. Ecco perché il forex è perfetto per la produzione di pannelli pubblicitari da esterno, fermo restando che in caso di esposizione all’aria aperta sono in ogni caso da preferire i pannelli in forex caratterizzati da uno spessore maggiore, almeno dai 10 mm in su. Vale la pena di precisare, poi, che il forex sa resistere bene all’usura determinata dal trascorrere del tempo, ma nel caso in cui resti esposto ai raggi del sole in maniera costante può sbiadirsi o subire delle ondulazioni con il passare degli anni.

Tutti i pregi del forex

Abbiamo accennato al fatto che il forex è un materiale leggero: proprio per questo motivo, può essere trasportato con facilità e non richiede particolari accorgimenti dal punto di vista dell’installazione. Esso, inoltre, si adatta a varie tipologie di lavorazione, quali la fresatura o il taglio. Vanta un rapporto qualità prezzo più che conveniente, e in molte circostanze si rivela una soluzione più vantaggiosa rispetto all’alluminio o al plexiglass, che di certo sono materiali con un costo più elevato. I pannelli in forex possono essere forati per consentire l’applicazione di gancetti in metallo o viti; possono anche essere incollati senza difficoltà. Appare chiaro da questa descrizione il motivo per il quale il forex possa essere definito un materiale versatile: non a caso si presta a molteplici applicazioni, per la realizzazione di pannelli informativi o pubblicitari, ma anche per targhe o espositori di forme differenti.