Immagine coordinata aziendale: consigli per rafforzare l'identità del brand

L'immagine coordinata è fondamentale per qualsiasi azienda ed attività, perché consente di rafforzare l'identità del brand e renderlo riconoscibile per gli utenti. Se infatti non si cura questo aspetto fondamentale, qualsiasi strategia di marketing che si mette in campo successivamente rischia di rivelarsi del tutto fallimentare. L'immagine coordinata infatti non è altro che il filo conduttore che a livello grafico lega tutti gli elementi collegati al brand. Vi rientrano dunque il logo prima di tutto, ma anche i colori impiegati, il font, eventuali slogan ed in generale lo stile utilizzato nei principali materiali pubblicitari.

Immagine coordinata: l'importanza di affidarsi ad un'unica tipografia

Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono i prodotti di promozione che devono essere in linea con l'immagine coordinata dell'azienda, è importante fare una precisazione. Rivolgersi ad un'unica tipografia è fondamentale per evitare di ritrovarsi con materiali pubblicitari che presentano inevitabilmente delle caratteristiche differenti. Se infatti è vero che è soprattutto la grafica a risultare rilevante per un'immagine coordinata, è altrettanto vero che tra una stamperia e l'altra si possono notare delle enormi differenze. Dalla scelta della carta alla qualità del prodotto finale, i dettagli non devono mai essere sottovalutati dunque è sempre meglio avere un unico interlocutore.

Quale tipografia scegliere? È sconsigliabile optare per quelle che lavorano esclusivamente online, con preventivatori e programmi automatizzati perché non sono in grado di garantire l'assistenza di cui spesso un'azienda ha bisogno.

I materiali che rientrano nell'immagine coordinata aziendale

Per quanto riguarda i materiali che devono essere sempre realizzati in base all'immagine coordinata aziendale, troviamo naturalmente quelli pubblicitari tradizionali ossia i volantini, i manifesti, o roll up, gli striscioni, le brochure e via dicendo. Bisogna però considerare che l'immagine coordinata deve essere rispettata anche da alcuni di quegli strumenti che si utilizzano internamente ma che vengono consegnati ai clienti come ad esempio la cartelletta portadocumenti, il block notes, la penna. Tutto deve presentarsi in modo coerente e richiamare l'azienda mediante il logo, i colori stabiliti inizialmente, il font di riferimento e via dicendo.

Non solo oggetti e materiali tradizionali: l'immagine coordinata oggi è anche online

È importante ricordare che oggi l'immagine coordinata di un'azienda deve essere rispettata anche all'interno del web e dunque nei canali digitali. Il sito internet, la pagina sui social network, la newsletter e via dicendo devono sempre presentarsi in una veste grafica coerente con l'immagine coordinata, perché altrimenti si rischia di creare una grandissima confusione.

Le persone devono essere in grado di riconoscere immediatamente il marchio, in modo semplice ed intuitivo, nel momento in cui visitano il portale ufficiale, ricevono un volantino o portano a casa una cartelletta con i documenti. Il colpo d'occhio è fondamentale da questo punto di vista e la progettazione di un'immagine coordinata è un aspetto che non andrebbe mai sottovalutato.