Musica perfetta per il matrimonio: 4 consigli per non sbagliare

Le cose a cui pensare in vista del matrimonio sono sempre moltissime ed un aspetto che viene spesso sottovalutato è quello della musica. Non preoccuparsi di questo è un grandissimo errore, perché si tratta del giorno più importante della propria vita e solo con la giusta colonna sonora l’atmosfera sarà davvero perfetta. Certo, non è facile capire come orientarsi da questo punto di vista e proprio per tale ragione vi diamo oggi alcuni consigli per non rischiare di sbagliare.

#1 Affidarsi a veri professionisti

Uno degli errori più comuni che commettono i futuri sposi, spesso per cercare di limitare le spese, è quello di non affidarsi ad un vero professionista. Ciò accade anche quando arriva il momento di scegliere il fotografo: si chiede ad un amico di fare qualche scatto in modo da non dover pagare un esperto e risparmiare. Quando si tratta della musica però affidarsi ad un conoscente potrebbe rivelarsi alquanto spiacevole, per varie ragioni ma soprattutto perché i musicisti devono essere disponibili dalla cerimonia al rinfresco. Sono presenti durante tutto l’evento e devono essere specializzati in matrimoni per riuscire a trovare il momento giusto per intrattenere gli ospiti. Nel nord Italia sono diversi i professionisti che non chiedono cifre esagerate: basta cercare in Google “dj matrimonio” per trovarli. Se però volete una dritta, MusicADeejay è tra quelli più consigliati in assoluto dunque date un’occhiata al sito web e chiedete almeno un preventivo.

#2 Scegliere la musica in base al tema del matrimonio

Al giorno d’oggi va molto di moda scegliere un determinato tema per il proprio matrimonio: da quello fiabesco a quello fantasy, c’è davvero l’imbarazzo della scelta ed ogni coppia è libera di assecondare i propri desideri perché non esistono regole in questo caso! Bisogna però ricordare che la musica dovrebbe sempre essere coerente con il tema che si è scelto. Se ad esempio si organizza un matrimonio fiabesco, una musica non idonea sarebbe del tutto fuori luogo mentre le colonne sonore Disney potrebbero risultare perfette.

#3 Un volume appropriato per ogni momento

Un altro aspetto da considerare è che durante il matrimonio sono diverse le occasioni in cui si può mettere della musica: da quella di sottofondo a quella invece per scatenarsi e ballare. Affidarsi ad un professionista significa anche poter contare su una dosatura accurata del volume, perché è logico che durante il rinfresco conviene optare per un sottofondo musicale soft. Al contrario, quando arriva il momento di scatenarsi e di ballare tutti insieme si può aumentare il volume. Saper gestire questo aspetto è importantissimo per evitare disagi ed ottenere sempre la giusta atmosfera.

#4 Scegliere la canzone giusta per il primo ballo

Come da tradizione, dopo il rinfresco gli sposi devono fare il loro primo ballo da marito e moglie: un momento tanto atteso quanto romantico e significativo, cui partecipano anche gli invitati formando solitamente un cerchio intorno alla coppia. In questa occasione è importante scegliere la canzone giusta: un brano che abbia un grande significato per i neo-sposi e che simboleggi il loro amore.