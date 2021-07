Periodo fertile: come si calcola

Per chi desidera una gravidanza, il calcolo periodo fertile è uno dei metodi più efficaci per riuscire ad ottenere il concepimento.

Il periodo fertile è una finestra temporale durante il ciclo mestruale nella quale, se lo spermatozoo incontra l’ovulo, può avvenire il concepimento.

Non sempre, però, è facile sapere quando avvenga l’ovulazione: se le mestruazioni sono rese evidenti dalla perdita ematica, l’ovulazione non è altrettanto facile da individuare.

Qual è il periodo fertile

Il periodo fertile è un lasso di tempo di alcuni giorni durante il quale vi è l’ovulazione. In un ciclo mestruale regolare, in genere, l’ovulazione avviene 14 giorni prima delle mestruazioni successive. Tuttavia, poiché non è possibile prevedere con certezza quando si verificheranno le mestruazioni successive, non è possibile nemmeno sapere esattamente quando ci sarà l’ovulazione.

In linea di massima, se un ciclo è regolare e dura 28 giorni, l’ovulazione potrebbe realizzarsi a metà tra un ciclo e l’altro.

Non è però un dato sufficiente ad avere la certezza, prima di tutto perché non tutte le donne hanno un ciclo perfettamente regolare di 28 giorni e poi perché, anche in presenza di un ciclo regolare, da un mese all’altro possono esserci dei piccoli cambiamenti fisiologici.

Quanto dura l’ovulazione?

L’ovulazione ha una durata piuttosto breve: l’ovulo si forma nell’ovaio e da lì si sposta nelle tube di Falloppio. Se durante questo percorso, che mediamente dura 24 ore, incontra lo spermatozoo, allora può avvenire il concepimento, altrimenti la cellula uovo si disintegra e si prepara ad essere espulsa attraverso la mestruazione successiva.

Tuttavia, bisogna tenere conto anche della durata media della vita degli spermatozoi. Una volta che si trovano nell’apparato riproduttivo femminile, il muco cervicale nei giorni dell’ovulazione si modifica permettendo una sopravvivenza più lunga dei gameti maschili in quello che, diversamente, è un ambiente ostile.

Di conseguenza, gli spermatozoi possono sopravvivere anche 3-4 giorni all’interno del corpo femminile. Se si è avuto un rapporto sessuale non protetto nei giorni che precedono l’ovulazione, è comunque possibile che abbia luogo il concepimento.

Come individuare l’ovulazione

Per appurare che sia in corso l’ovulazione vi sono diversi metodi:

· Il metodo dell’osservazione del muco cervicale, detto anche metodo Billings, si basa sul fatto che il muco cervicale nei giorni dell’ovulazione cambia consistenza, presentandosi più abbondante e fluido. Se una donna conosce bene il proprio corpo, può trarre delle indicazioni utili. Tuttavia, soprattutto come metodo anticoncezionale, non è ritenuto affidabile, in quanto possono esserci altre circostanze, come infiammazioni vaginali, etc., che possono alterare la composizione e la quantità del muco.

· Il metodo della temperatura basale ha un funzionamento simile al metodo Billings. Anziché valutare il muco, si valuta il possibile aumento della temperatura basale. Durante l’ovulazione si ha un aumento termico che può andare dagli 0,2 agli 0,5 gradi. Anche in questo caso non si tratta di un metodo particolarmente efficace, in quanto gli sbalzi termici possono essere dovuti anche ad altri fattori, oltre al fatto che si tratta di un rialzo piuttosto lieve non semplice da valutare con certezza.

· L’utilizzo di un test di ovulazione è senza dubbio il metodo migliore. Funziona in modo analogo ai test di gravidanza e permette di avere la certezza che l’ovulazione sia in corso. Oggi questo test può essere effettuato anche a casa, acquistandolo in farmacia. Una buona soluzione può essere quella di sottoporsi al test in concomitanza con quelli che potrebbero essere dei sintomi di ovulazione. Oltre al rialzo termico e al cambiamento di consistenza del muco, infatti, si possono percepire dei dolori lievi a livello dell’ovaio. Molte donne con un po’ di attenzione e pratica riescono a individuare i sintomi dell’ovulazione con una certa precisione. In tal caso, il test funziona da conferma dell’ovulazione in corso.