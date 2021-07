Quali sandali da donna scegliere per essere elegante e alla moda?

Come ogni anni torna la moda femminile dei sandali, calzature perfette per la stagione estiva. Ma quale modello scegliere per essere elegante e alla moda?

Stiamo parlando di una tipologia di scarpa adatta sia ad outfit casual che raffinati. Infatti, la tendenza del 2021 vede una prevalenza nella scelta della comodità per occasioni diurne, mentre per appuntamenti serali prevalgono altezze vertiginose e forme esagerate.

Nell’articolo che segue trovi le tendenze del 2021 e qualche consiglio per abbinare le tue calzature.

Sandali da donna: quali sono le tendenze del 2021?

Dai sandali bassi a quelli con il tacco, ecco alcuni must have della stagione estiva 2021:

sandali con lacci: perfetti con le lunghezze midi o longuette. Il loro aspetto “rilassato” li rende capaci di valorizzare abiti in pizzo o tuniche fresche. Tuttavia, possono essere accostati anche a shorts e a vestiti lunghissimi. Visto il loro mood casual, non sono adatti ad ambienti formali, sono invece ottimi per un viaggio al mare





clear sandals: sono calzature con inserti in pvc e/o tacco trasparente. In linea generale costituiscono un buon abbinamento con dei jeans, larghi o a sigaretta, perché slanciano la figura. Rappresentano un tipo di scarpa estremamente comoda e particolare che può arricchire gli outfit più semplici





sandali gladiatore: adatti ad ogni occasione, puoi indossarli per andare in ufficio, ad una festa o ad una cerimonia. I modelli più diffusi sono quelli super flat, con tacco basso, più semplici da abbinare e notevolmente più comodi





ciabattine basse: una buona alternativa da accostare a degli shorts o a gonne corte





sandali mules: si tratta di scarpe che lasciano scoperto il tallone, senza alcun laccio o cinturino a fasciare la caviglia. Rappresentano un jolly poiché possono essere indossati con vestiti di varie lunghezze





sandali gioiello: impreziositi da pietre, perline e altri piccoli oggetti decorativi, sono indispensabili per trascorrere serate chic

Come abbinare i sandali da donna per creare look casual ed eleganti?

La bellezza dei sandali da donna sta proprio nella versatilità dell’uso. Questa qualità permette di abbinarli sia ad outfit casual che eleganti.

Dal momento che la stagione estiva riserva giornate dal clima quasi insostenibile, sono necessari outfit comodi e freschi.

Ecco alcuni consigli su come accostare queste calzature:

per un look casual, se non necessiti di slanciare la tua figura, opta per un paio di ciabattine basse, facili da indossare con qualsiasi completo. Nonostante ciò, questo modello va bene anche per un look da ufficio, con dei pantaloni Capri e una camicia





se invece vuoi creare un look elegante, prediligi i sandali gioiello: perfetti con un abito corto e semplice che non rubi la scena alle tue scarpe

Acquisto di sandali da donna: come scegliere il modello giusto?

Sul mercato esistono tantissimi modelli di sandali per donne. È importante sottolineare che ciascun piede vuole la propria scarpa.

In particolare nella stagione estiva, la scelta di queste calzature è ancora più importante, perché a causa delle alte temperature il piede deve essere lasciato libero di respirare.

Vediamo allora quali sono i fattori da tenere in considerazione prima di effettuare il tuo acquisto:

tipo di tacco: meglio preferire scarpe con un sostegno basso, così da evitare dolori





forma del piede: le dita e il tallone devono sempre appoggiare sulla soletta senza scivolare al di fuori





la taglia: un sandalo corto farà sporgere fuori dalla scarpa l’alluce, oppure, nel caso contrario, farà fuoriuscire il tallone dalla scarpa, causando delle difficoltà nella camminata