Recruiting Day Online. Ti vogliamo conoscere!

In un periodo caratterizzato dalla ripartenza delle attività, con numerose aziende alla ricerca costante di personale e un ampio bacino di professionalità disponibili sul mercato in cerca di occupazione, per favorire l’incontro tra domanda e offerta Granda Lavoro organizza una giornata di colloqui nel primo Recruiting Day Online, che si svolgerà martedì 27 luglio 2021.





L’iniziativa è realizzata dalle sedi di Granda Lavoro di Alba, Bra, Cuneo e Savigliano e si svolgerà interamente con colloqui online, volti a individuare diverse figure professionali da impiegare in tutti i settori commerciali e produttivi del territorio. I candidati potranno presentare il proprio curriculum vitae, sostenendo un primo colloquio conoscitivo a distanza.





Granda Lavoro è la società consortile, accreditata presso la Regione Piemonte, nata alla fine del 2013 dalla collaborazione tra le Ascom territoriali provinciali e le rispettive agenzie formative, con la missione di far incontrare domanda e offerta di lavoro, erogando servizi sia a chi è alla ricerca di un'occupazione, sia alle aziende che necessitano di collaboratori.





Partecipare è semplice: per iscriversi ai colloqui del Recruiting Day del 27 luglio è sufficiente compilare il form di adesione sul sito ufficiale www.grandalavoro.it oppure all’indirizzo https://forms.gle/dpPtLmcwpdUqTRubA





I candidati verranno ricontattati per fissare il colloquio online.









Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Segreterie di Granda Lavoro





Alba - Tel. 0173 226611

segreteria.alba@grandalavoro.it





Bra - Tel. 0172 413030

segreteria.bra@grandalavoro.it





Cuneo - Tel. 0171 604165

segreteria.cuneo@grandalavoro.it





Savigliano - Tel. 0172 241211

segreteria.savigliano@grandalavoro.it