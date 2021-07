“Destino Cuba”: lo scrittore Alessandro Zarlatti presenta il suo libro a Cuneo

Giovedì 22 luglio si presenta a Cuneo il libro “Destino Cuba”. Appuntamento alle ore 18 presso l'Osteria Senza Fretta con lo scrittore Alessandro Zarlatti.



Si tratta di un romanzo speciale: Alessandro, romano di origine, vive a Cuba da molti anni e conosce profondamente l’isola e la sua gente. In ogni pagina le sue parole si fondono con le meravigliose fotografie di Flabia, fotografa habanera e compagna di vita.



Sapete bene che Cuba per noi è come una seconda casa, motivo per cui abbiamo scelto di organizzare la presentazione di questo libro in collaborazione con la Libreria dell'Acciuga.



L'evento – organizzato in collaborazione con la libreria dell'Acciuga - sarà gratuito, ma è necessaria la prenotazione.