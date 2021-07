Inaugurazione del sentiero "Petalo giallo" parte integrante del Landandè

Domenica 25 luglio avrà luogo l’inaugurazione del nuovo percorso denominato petalo giallo, come parte integrante del Sentiero Landandé che si aggiunge come sesto anello ai 5 già presenti.

Questo percorso non collegato con gli altri anelli Landandé, si sviluppa dalla Borgata Soprana di Monasterolo Casotto in direzione sud, fino al colle delle 4 vie, raggiunto appunto da strade in provenienza da Monasterolo, Lisio. Viola, e S.Greè

Il percorso in gran parte nei bei boschi di castagno, misura 9 km, tutti segnalati dalla cartellonistica propria del Sentiero Landandé con il fiore a 4 petali giallo in evidenza.

La giornata prevede il ritrovo alle 8,30, i saluti delle autorità e la partenza di una camminata e di una escursione in Mtb guidata, sul nuovo percorso. I partecipanti si riuniranno per il pranzo al sacco presso il Santuario di S.Colombano dopo le ore 12,00. A seguire alle ore 15 il concerto, all’interno del Santuario, della corale Due Torri di S.Michele Mondovì.

Il rientro in Borgata soprana è previsto per le 16,30.