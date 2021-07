“L’audacia dell’impresa nel tempo del trauma”, Alba si prepara all'incontro con Massimo Recalcati

Al Pala Alba Capitale arriva Massimo Recalcati. Il noto psicoanalista, saggista, accademico e divulgatore sarà ospite di Alba Capitale della Cultura d’Impresa venerdì 23 luglio, alle ore 21, con un incontro dal titolo “L’audacia dell’impresa nel tempo del trauma”. La pandemia ha avuto effetti sulla psiche di ognuno di noi e dunque anche di chi fa impresa. Recalcati proverà ad entrare nella mente degli imprenditori che stanno attraversando questo complicato periodo storico e che si trovano ad affrontare un futuro incerto. La sua presenza impreziosisce il già ricco programma di Alba Capitale della Cultura d’Impresa: è infatti uno dei divulgatori più apprezzati sulla scena italiana, come testimoniano le significative presenze televisive degli ultimi anni su Sky Arte e su Rai 3. Collabora per le pagine culturali di Repubblica e La Stampa, al suo attivo ha anche un documentario, “A libro aperto”, realizzato per La Effe nel 2018, e numerose opere. L’ultimo libro, dato alle stampe pochi mesi fa, è “Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, infanzia e desiderio”. Membro della Società Milanese di Psicoanalisi e fondatore di “Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi”, insegna all’Università di Pavia e presso lo IULM di Milano, è supervisore clinico presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA e dal 2020, insieme a Maurizio Balsamo, cura la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”.

L’evento “L’audacia dell’impresa nel tempo del trauma”, in programma venerdì 23 luglio alle ore 21 al Pala Alba Capitale, in piazza San Paolo, è gratuito. Per partecipare: https://alba2021.confindustriacuneo.it/eventi/nella-mente-dellimprenditore/.