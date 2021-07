Martinetti (M5S): “Positivo che anche Uncem chieda pedaggi gratuiti per le autostrade del mare"

E’ positivo che anche Uncem abbia condiviso l’idea che ho lanciato alcuni giorni fa per eliminare i pedaggi sulle autostrade “del mare” A6 Torino - Savona ed A10 Genova - Ventimiglia.





Adesso anche la Giunta regionale dia un segnale chiaro. La Regione Piemonte non può tacere per sempre, chiediamo una presa di posizione immediata nei confronti del concessionario. Forse non sarà un intervento risolutivo, ma è fondamentale che le istituzioni diano un segnale chiaro e si schierino dalla parte dei cittadini. Presenteremo un question time in Consiglio regionale per sollecitare l'intervento dell'esecutivo regionale.





I disagi, oltre che sui cittadini, determinano pesanti ripercussioni anche sul tessuto produttivo.

Consegne e tempi non rispettati sono ormai all'ordine del giorno e, come se non bastasse, all'orizzonte s'intravedono ulteriori rincari per i pedaggi. Occorre intervenire, subito.