Nuoto Master – La villanovese Aurora Garelli campionessa italiana 2021

Domenica 11 Luglio, presso la Piscina “Sciorba” di Genova, nella vasca olimpionica da 50m, si sono svolti i Campionati Italiani Master 2021, che a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, sono stati articolati in singole manifestazioni su base regionale, la cui organizzazione competeva a ciascun Comitato Regionale.

Ogni Regione ha così organizzato le gare che hanno determinato la classifica finale decretando i campioni italiani delle varie distanze e i podi.

Al via più di 2000 atleti sparsi nelle varie piscine italiane per contendersi il titolo più ambito della stagione natatoria.

La spedizione monregalese formata da Aurora Garelli, Ivano Bessone, Laura Mondino e Marta Parodi, con i colori della Rari Nantes Cairo- Aqui, capitanata dal coach Chiarlo Luca, ha ottenuto due medaglie (rispettivamente un oro e un bronzo) ed altrettanti buoni piazzamenti nella classifica generale nazionale.

La ondina villanovese vola sull’acqua e vince, bracciata dopo bracciata, l’ambita medaglia d’oro nella faticosa gara dei 400 misti con il crono di 6.18”, conquistando il titolo di Campionessa Italiana Master Fin 2021 confermando, inoltre il suo talento anche nella distanza degli 800 stile libero, dove riesce ad ottenere un bronzo, col tempo di 11’.01”. Un trionfo inaspettato, ma voluto e conquistato con sacrificio, rigore e perseveranza come chiaramente espresso dalle parole della Garelli: “Un titolo italiano mancava, l’ho inseguito ed ho combattuto con molte difficoltà per poterlo ottenere. Un risultato del genere è frutto di un lavoro di squadra costante, quotidiano. Ecco perché voglio ringraziare il mio allenatore Luca Chiarlo, che ha saputo gestire con professionalità un’atleta e una situazione non semplice; i miei genitori a cui devo l’inizio di questa carriera straordinaria e che mi hanno sempre sostenuto; il mio osteopata Aimo, che chiamo “mani sante” in grado di rimettere in sesto i muscoli distrutti da chilometri di allenamento. Ci tengo a dedicare questa bellissima medaglia d’oro a mia figlia Camilla, perché voglio insegnarle che con la tenacia, il coraggio e la passione si può raggiungere qualsiasi traguardo, anche quello più inaspettato come questo. Non bisogna mai mollare. Anche se tutti ti dicono di farlo. Bisogna credere in se’ stessi e perseguire i propri obiettivi, quello in cui si crede. Alla fine, se si lotta per qualcosa, mai nulla andrà perduto.”

Laura Mondino, master 45, conquista un ottimo quarto posto, per pochi decimi ai piedi del podio, nella distanza dei 200m stile libero, chiudendo la gara con il tempo strabiliante di 2’42” e si piazza quinta assoluta nei 200 misti con il crono di 3’10” migliorando nettamente le sue precedenti prestazioni.

Ivano Bessone, master 45, partecipa per la prima volta ad un Campionato Italiano ottenendo uno splendido tempo nei 400 stile libero, chiusi in 6’48” e che lo portano a conquistare la 41esima posizione in classica nazionale. Molto bene anche nei 200 stile libero dove conquista la 47esima posizione col tempo di 3’11”.

Marta Parodi affronta la gara più impegnativa dei campionati, la distanza dei 1500 m stile libero, concludendoli col tempo di 34’34” e conquistando la 14esima posizione assoluta. Si conferma anche nei 400 stile libero con il crono di 8’38” e la 27essima posizione.

Questi quattro atleti, nonostante le difficoltà del periodo, sono riusciti a portare in alto i colori del monregalese, scalando le classifiche italiane a forza di bracciate, gambate, virate e chilometri macinati.

Lo sport è servito a reagire in una situazione pandemica, a dare uno spiraglio di normalità. Il nuoto, tra i tanti sport presenti nel territorio, ha ricominciato a farsi sentire, a tornare in superfice. Ed ora, non basta che aspettare l’apertura della piscina per poter progettare nuove imprese e conquistare, forse, nuove vittorie.