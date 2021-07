Volley maschile A2: Cuneo, il calendario 21\22 a raggi X

Il fischio d’inizio del 77° Campionato di pallavolo maschile Serie A Credem Banca sarà il 10 ottobre e la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo di coach Roberto Serniotti inizierà nuovamente la stagione con una gara in trasferta.

L’avversario sarà il Pool Libertas Cantù di coach Battocchio e dopo una stagione a porte chiuse, speriamo vivamente che si possa disputare di fronte a tifosi e spettatori.

L’esordio stagionale nel palazzetto di Cuneo sarà il 17 ottobre, quando i biancoblù ospiteranno Castellana Grotte, dove ritroveranno Nicola Tiozzo. Doppio appuntamento casalingo per i cuneesi che anche la settimana successiva faranno gli onori di casa, ospitando la neopromossa Motta di Livenza dell’ex biancoblù Kristian Gamba. Il mese di ottobre si chiuderà con il match esterno a Ortona, dove la scorsa stagione era regista il nostro Pedron.

A novembre saranno solo tre i match: in virtù del girone a 13 squadre, a rotazione ci sarà sempre una compagine a riposo in ogni giornata e i cuneesi ne godranno il 21 novembre e il 20 febbraio. Il mese si aprirà con il match casalingo contro Brescia, finalista degli scorsi play off promozione, per poi proseguire con la trasferta dai Lupi S.Croce e chiudere il 28 nuovamente a Cuneo con Bergamo.

Domenica 5 dicembre l’insidiosa trasferta a Reggio Emilia, mentre all’Immacolata andrà in scena sul taraflex biancoblù il match contro Siena, tra le cui fila ritroveremo Tiziano Mazzone, andato a Lagonegro due stagioni fa dopo l’esperienza cuneese e ora nel club senese. Subito dopo (12 dicembre) proprio la lunga trasferta lucana, dove ad accoglierci ci saranno MattPistolesi, Paolo Bonola, insieme a Nicolò Hoffer e Manuel Beghelli. Il girone d’andata si concluderà con l’ospitare la neopromossa Porto Viro domenica 19 dicembre ed infine il derby, domenica 26 dicembre, al PalaManera.

Pronti, via e già il 2 gennaio 2022 si riprenderà con il girone di ritorno che terminerà tra le mura di casa domenica 3 aprile con Mondovì. Una stagione che vedrà i cuneesi affrontare 12 trasferte e 11.734 Km in lungo e in largo per lo stivale.

Come previsto ci potranno essere variazioni con anticipi e/o posticipi a seconda della disponibilità dei campi da gioco, per il calendario effettivo bisognerà aspettare settembre.