Volley maschile A2 - Cuneo, la carica di Iacopo Botto: "Per me è come tornare a casa, non vedo l'ora di iniziare"

Intrigante colpo di mercato per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nell'ultimo giorno utile per definire i tesseramenti in vista della stagione 21\22.

Iacopo Botto, schiacciatore spezzino classe '87, che aveva mosso i suoi primi passi proprio a Cuneo (esordendo anche in A1), è pronto per la nuova avventura: "Sono molto emozionato, tornare a Cuneo significa ritornare a “casa”, dove tutto è iniziato; so cosa vuol dire giocare per questa città e non vedo l’ora di iniziare. La prossima stagione sarà difficile, molte squadre si sono rinforzate, ma la società ha costruito un gruppo forte, in grado di lottare fino alla fine. I miei obiettivi sono gli stessi dei miei compagni e della società, cercare di riportare Cuneo dove merita. Non sarà facile, per questo dovremo lavorare forte dal primo giorno. Per quanto mi riguarda cercherò di portare la mia esperienza di questi anni in Superlega, ma allo stesso tempo so che ognuno dei miei compagni mi saprà dare qualcosa di importante, perché non si smette mai di migliorarsi. Sono sicuro che lottando insieme ci divertiremo".

Coach Serniotti: «Da Iacopo mi aspetto non solo che porti la sua preziosa esperienza, ma che sia un esempio fondamentale per tutti i nostri giovani, non solo quelli della prima squadra. Non nascondo di essere impaziente di poter lavorare con lui".

(Dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa di Cuneo Volley)