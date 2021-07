Confagricoltura Cuneo organizza una sessione di esame on line per operatori avicoli

Martedì 27 luglio, alle 14.30, la Confagricoltura di Cuneo, in collaborazione con l’ASL CN1, organizza una sessione di esame on line per operatori avicoli che hanno seguito il corso a cura dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (accessibile gratuitamente on line e della durata di 8 ore) e sono in possesso del relativo attestato di partecipazione.



I partecipanti che avranno superato la prova finale riceveranno dall’ASL il Certificato di formazione valido su tutto il territorio nazionale. Per maggiori informazioni circa le modalità di partecipazione telefonare allo 0171/692143 o scrivere una mail a: f.dalmasso@confagricuneo.it.



Il corso e il relativo esame finale sono obbligatori per legge, ai sensi del Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2010 che introduce all’art. 4 (formazione e orientamento per il personale che si occupa di polli) la necessità di formare il personale addetto.