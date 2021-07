A Pian delle Regina di Crissolo la “provenzale” fioritura della lavanda

Se non trovaste altri motivi - ma siamo certi che questa sia una cosa praticamente impossibile – per salire ai 1.800 di Pian della Regina di Crissolo, ecco che allora l’Alta Valle Po potrebbe stupirvi con la “provenzale” fioritura della lavanda. Perché la lavanda è uno di quei doni naturali che l’Essenza Monviso, l’azienda agricola biologica specializzata in erbe officinali, coltiva e trasforma.

Fondata e guidata dalla dottoressa Elisa Tarasco, chimico esperto in trasformazioni e trattamenti di laboratorio, l’azienda ha sede a Pian della Regina di Crissolo, proprio ai piedi del Monviso e della sorgente del Po, cuore pulsante del territorio del Parco del Monviso.

Situata in un ambiente puro e incontaminato, l’azienda vanta piantagioni di lavanda angustifolia, stelle alpine, calendula officinalis, malva e menta. Inoltre vengono raccolte spontaneamente altre specie quali ad esempio camomilla di montagna, arnica, timo serpillo e ipperico.

Gli ingredienti, tutti rigorosamente provenienti dalle piantagioni dell’azienda, sono pazientemente selezionati e trattati nel laboratorio aziendale dedicato alle trasformazioni per arricchire e donare ad ogni prodotto caratteristiche uniche.

Dalle piante officinali direttamente coltivate, o raccolte per crescita spontanea, vengono prodotti oli essenziali purissimi di Lavanda Angustifolia e di Menta Piperita ed estratti oleosi di Stella Alpina, Arnica, Iperico, Tarassaco e Calendula che costituiscono inoltre la base per le nostre formulazioni cosmetiche.

La linea cosmetica alla Stella Alpina, punto di forza dell’azienda, è formulata senza l’uso di oli minerali, paraffine o derivati del petrolio, senza saponi aggressivi per la pelle, senza profumi nè colorazioni artificiali.

La linea di cosmetici alla Stella Alpina è composta da: Sapone Naturale, Doccia Shampo, Crema Corpo, Balsamo Labbra e Crema Solare SPF30.

Le piante officinali vengono inoltre sottoposte a processi di essiccazione a bassa temperatura al buio per mantenere la qualità della materia prima e il suo colore naturale per creare essiccati utilizzabili per preparare infusi e decotti naturali e curativi.

I suoi prodotti non sono testati su animali.