Alba si dedica ai quartieri: pronto un piano con lavori per mezzo milione di euro

Ventotto piccoli e meno piccoli interventi per un investimento complessivo di oltre mezzo milione di euro. E’ quanto l’Amministrazione guidata da Carlo Bo si appresta a mettere in campo per dare risposte alle necessità di quartieri e frazioni sulla base di un elenco che l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio e la consigliera delegata alle frazioni Nadia Gomba hanno compilato comprendendovi le istanze emerse dopo un lungo confronto con gruppi consiliari e comitati di quartiere.



Di questo articolato piano di lavoro, la voce più costosa è quella che riguarda il ripristino del ponte di legno sulla Cherasca in zona Santa Margherita (punto 18 nella mappa che pubblichiamo a corredo dell’articolo), per il quale è stata prevista una spesa di 60mila euro.



Di poco inferiore, 50mila euro, il costo stimato per il completamento del parcheggio nella zona del campo sportivo e della chiesa nuova del Mussotto (9) e per il secondo lotto di riqualificazione di corso Langhe (10).



La sistemazione della pista ciclabile di corso Barolo (8) comporterà una spesa di 40mila euro, a fronte dei 35mila stanziati per gli arredi del centro storico (11), dei 30mila occorrenti a intervenire sul dissesto di strada Santa Rosalia (19) e mettere mano a tetto e facciata della sede Acli di Scaparoni (16), e dei 25mila necessari a potenziare l’illuminazione pubblica di strada Loreto e Madonna di Como (3), mentre analogo intervento riguarderà la posa di punti di-luce fino a Bricco Capre (15mila euro, punto 7). E per lo stesso importo ci si impegnerà con riguardo al percorso pedonale lungo la Provinciale per Madonna di Como (13).



Tre le opere da 20mila euro: nello specifico si tratta dell’allargamento di strada Scaparoni (semaforo, punto 1 nella mappa), il miglioramento del verde e degli arredi urbani nel complesso dei Tetti Blu di viale Masera (14) e la riqualificazione della tettoia di fronte alla scuola "Macrino" (17).



Alla Moretta si è previsto poi di intervenire per il ponticello sul Riddone, nella zona del centro sportivo (15mila euro, punto 9), mentre a seguire si segnalano – tutti per un importo di 10mila euro – i lavori per la realizzazione di un attraversamento illuminato ai Biglini, il miglioramento della segnaletica verticale a Madonna di Como, la predisposizione di cestini a San Cassiano, nel parco del quartiere e in strada Cauda, il miglioramento del manto di strada Ghiglini (5), l’ampliamento della banchina stradale in frazione San Rocco (20) e la sperimentazione di un nuovo semaforo in piazza Michele Ferrero.



A seguire una serie di interventi per spese comprese tra i mille e i 5mila euro. Qui troviamo la sistemazione dell’attraversamento pedonale presso il Mercatò in zona Moretta 2 (punto 4 sulla mappa), un punto luce in strada Ghiglini (5), la sistemazione delle spallette del ponte di corso Italia (6), la sistemazione di panchine in corso Cortemilia e sul sentiero delle Rocche, arredi urbani in Zona H e al cimitero, la riqualificazione della strada di accesso al parco di via De Gasperi (15).



A questi interventi – per un totale di 515mila euro – si aggiunge poi la sistemazione dell’area Maestri del Lavoro di corso Piave, al via a breve e già compresa nell’elenco annuale delle opere pubbliche per una spesa di ulteriori 70mila euro.