Gara da 2 milioni di euro per riqualificare la sede dell’Istituto per l'Agricoltura di Grinzane

Ammonta ad oltre 2 milioni di euro la gara aperta bandita dalla Provincia per l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo e sismico e di efficientamento energetico dell’Istituto scolastico superiore “Umberto I”, sezione associata Ipa “Barbero” di Grinzane Cavour.



Le offerte devono pervenire entro le ore 12 di lunedì 30 agosto e la seduta pubblica di gara sarà il giorno successivo 31 agosto alle 9.



La spesa complessiva di euro 2.160.360 è finanziata mediante contributo Regione Piemonte sul Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 e da contributo Gse.



La documentazione di gara è visionabile sulla piattaforma telematica “Portale appalti” della Provincia di Cuneo al link: https://appalti.provincia.cuneo.gov.it, nella sezione Gare e procedure in corso – ricercando la gara in interesse.

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici dovranno registrarsi accedendo al piattaforma telematica “Portale appalti” della Provincia di Cuneo al linkhttps://appalti.provincia.cuneo.gov.it, ove è consultabile il manuale d’uso (anche senza previa registrazione) dalla sezione Informazioni.