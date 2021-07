Ieri, pranzo annuale nel parco della Residenza Tapparelli di Saluzzo

E’ stato il vescovo monsignor Cristiano Bodo a celebrare ieri mercoledì 21 luglio la tradizionale messa del ritrovo estivo della Residenza Tapparelli.

Dopo lo stop dello scorso anno per l'emergenza sanitaria, la celebrazione nella Rsa saluzzese si è svolta all’aperto alla presenza di soli ospiti e personale.

Nella messa concelebrata dal cappellano della struttura Michelangelo Camosso, sono stati ricordati tutti gli ospiti deceduti durante l’ultimo anno e mezzo anche a causa del Covid.

Per le norme di prevenzione del contagio, non ha avuto luogo il solito pranzo all’aperto che negli anni precedenti ha visto la partecipazione, oltre agli ospiti, di famigliari, amministratori e operatori, riuniti in un momento di festa.