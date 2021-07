44 furti in cantiere in due mesi, in manette due giovani: avevano colpito anche nel Cuneese

Nicolae Marian Petre, 32 anni, e Vania Cuzmici, 44 anni, entrambi di origini rumene ma residenti a Torino, sono finiti in manetteq quest'oggi (22 luglio), accusati di aver compiuto delle vere e proprie razzie in aziende e cantieri.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, coordinata dalla Procura del capoluogo e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale, i due indagati finiti oggi in manette avrebbero perpetrato ben 44 furti tra il 9 luglio e il 17 settembre dello scorso anno.

Molti i colpi messi a segno in Liguria. Ma si reigstrano furti anche nelle province di Cuneo, Novara e Vercelli. Grazie alle numerose ore di immagini dei sistemi di videosorveglianza i Carabinieri hanno appurato che i due erano soliti partire da Torino per venire a Imperia. Una volta arrivati in riviera rubavano autovetture o furgoni parcheggiati in strada che poi utilizzavano per trasportare merce di ogni tipo, asportata principalmente all’interno di cantieri. Ma non solo.

Qualsiasi cosa trovata veniva sottratta. Secondo quanto emerso dall’indagine sono stati rubati anche biciclette, trapani, decespugliatori, diversi attrezzi per l’edilizia e la selvicoltura, ma anche 700 chili di bobine di rame, 2 mila chili di olio di sansa di olive, come accaduto a Chiusanico, e anche decine di surgelati. Parte della refurtiva è stata restituita ai proprietari.

L’attività investigativa dell’Arma, partita dalle denunce dei vari commercianti e imprenditori, però non si ferma qua. I furti di cui sono accusati i due arrestati potrebbero essere molti di più. Occorre inoltre, comprendere cosa ci facevano con la merce che, con ogni probabilità, potrebbe essere stata venduta illegalmente e anche se ci siano o meno altri soggetti coinvolti nella vicenda.