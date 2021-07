A fuoco il forno di una carrozzeria a Sanfrè. Intervengono i Vigili del Fuoco di Alba e Bra

Si è protratto per circa tre ore, sino quasi alle 21 di questa sera (giovedì 22 luglio), l’intervento che i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba e i volontari di Bra hanno effettuato a Sanfrè, dove per cause in corso di accertamento è andato a fuoco il forno di una carrozzeria.



Le fiamme sprigionatesi dall’impianto hanno presto interessato il veicolo in quel momento presente all’interno della cabina di essicazione della verniciatura.



La prontezza di titolari e addetti dell’officina aveva già consentito di estrarre il veicolo, comunque gravemente danneggiato, e di contenere le fiamme che intanto si stavano allargando sulle pareti del locale coibentato, ridotte grazie all’utilizzo di un estintore a polvere e di un’idropulitrice.



Giunte sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco hanno quindi lavorato per spegnere definitivamente il rogo e liberare – mediante l’impiego di un motoventilatore – la carrozzeria dal denso fumo che ne aveva invaso gli spazi, dopodiché si sono preoccupati di mettere in sicurezza l’impianto smontandone il rivestimento in pannelli di materiale coibentante.



In mattinata sempre i Vigili del Fuoco albesi erano invece stati impegnati nella messa in sicurezza di un cavo dell’Enel tranciato dal passaggio di un mezzo pesante in via De Gasperi a Govone.