Cuneo, incidente a San Pietro del Gallo: Fiat Panda abbatte colonnina del metano

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, poco fa lungo la strada provinciale 197, in località San Pietro del Gallo a Cuneo.



Una Fiat Panda - una vettura di cortesia - è uscita di strada, terminando la sua corsa contro una colonnina del gas metano.



Sul posto l’ambulanza del 118, partita dalla sede della Misericordia di Cuneo, la squadra dei Vigili del fuoco di Cuneo, per la messa in sicurezza del veicolo, e la Polizia locale di Cuneo.



Da quanto si apprende, la persona a bordo della “Panda” è stata trasportata in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.