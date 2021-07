Chiusa di Pesio: nuova riduzione sul servizio di trasporto scolastico in arrivo

La Giunta di Chiusa di Pesio ha deciso di andare ulteriormente incontro alle famiglie delle alunne e degli alunni di 2ª e 3ª media che, a causa della pandemia, hanno frequentato soltanto il 65 per cento dell’anno scolastico in presenza, applicando uno sconto di 50 euro sul servizio di trasporto scolastico.



“Nonostante la spesa dello scuolabus pesi per circa il 75 per cento sulle casse del Comune e soltanto la restante quota sia a carico delle famiglie - spiega Sara Ponzo, consigliera comunale con delega alla scuola - abbiamo previsto un ulteriore sconto sul canone 2020/2021 come segno di tangibile vicinanza, in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando”.



La decurtazione verrà comunicata direttamente alle famiglie interessate e applicata a tutti coloro che hanno assolto ai pagamenti precedenti.