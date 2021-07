Criptovalute e volatilità: consigli per gestire gli investimenti e scegliere la piattaforma

Le criptovalute sono opzioni che sanno incuriosire le persone. Nel tempo difatti si sono imposte come una delle soluzioni a cui guardare quando si desidera diversificare i propri interessi. Scegliere di investire nel trading online e di avvalersi di questi prodotti finanziari allora va di pari passo con il possesso delle corrette conoscenze.

I bitcoin e più in generale le criptovalute presentano evoluzioni interessanti che da tempo hanno calamitato l’attenzione degli investitori. Operare all’interno del trading online è dunque una possibilità che può incuriosire e attrarre per le sue molteplici implicazioni. Perché questa opportunità avvenga in modo naturale e più sicuro occorre però conoscere in profondità e adeguatamente gli elementi principali del settore.

Implicazioni, rischi, imprevisti e cambiamenti repentini sono difatti estremamente comuni quando si agisce in questi scenari. Agire con consapevolezza e preparazione vuol dire allora approcciare la materia con basi solide. Sono queste informazioni e le abilità nel padroneggiarle a fare la differenza nel trading online sia nel breve che soprattutto nel lungo termine.

Da questo punto di vita è comprensibile quanto risulti importante conoscere da vicino gli effetti di fenomeni quali la volatilità delle monete virtuali. Inserirsi in questo ramo inoltre equivale a conoscere anche le piattaforme per investire sulle criptovalute, intermediari digitali che consentono di operare sul mercato valutario in autonomia. Si tratta di broker a cui i traders si affidano per effettuare investimenti online limitando al massimo i rischi. A questo proposito è infatti fondamentale rivolgersi esclusivamente a piattaforme certificate e regolamentate dagli organi di competenza come la Consob che, in questo modo, tutelare gli utenti da eventuali truffe.

Investire tenendo conto della volatilità.

Uno dei passi principali in questo senso è correlato alla volatilità delle criptovalute. Il primo step dunque è capire di che cosa si tratta e a cosa ci si riferisce quando si usa questo termine. Va perciò ricordato e ribadito che la parola stessa sta a indicare le fluttuazioni che sono sempre presenti all’interno del mercato finanziario. L’utente perciò deve tenere conto del fatto che qualunque strumento finanziario può essere nel tempo soggetto alla volatilità.

Non fanno eccezione le monete digitali che per loro natura possono essere influenzate dalle fluttuazioni esterne o interne al settore di riferimento. In qualunque momento e all’interno di qualsiasi contesto è estremamente comune notare i risultati e i rendimenti legati alle criptovalute variare con la massima velocità. Questo fatto risulta quindi tutt’altro che secondario nella gestione del proprio portafoglio di investimenti.

Sotto questo profilo ne consegue un processo e un metodo ben chiaro a cui è consigliabile che l’investitore si attenga con scrupolo. Ecco spiegato perciò il perché sia così strategico dare la giusta priorità a tre fasi ben specifiche: conoscenza, analisi, monitoraggio. Nella prima parte della propria attività di trading online è essenziale dedicarsi alla formazione e alla raccolta delle informazioni. Dati vitali che permettono di operare con maggiore consapevolezza e serenità.

Strategia e conoscenza per operare con le criptovalute.

Se la conoscenza approfondita delle basi è il primo passaggio fondamentale è poi bene ricordare di dedicarsi con cura alla strutturazione di una strategia. Non è possibile né consigliabile difatti investire in un mercato senza aver progettato con attenzione un piano a cui attenersi. L’operato dell’investitore allora è sempre legato a filo doppio a uno sguardo più sul lungo periodo e a un monitoraggio frequente. Una mossa che mette al riparo o quanto meno limita gli imprevisti e i loro influssi sulla propria situazione finanziaria.

A maggior ragione quando si investe in criptovalute, ovvero prodotti che possono essere influenzati dalla volatilità, è importante prestare attenzione a questi aspetti. Incrociando le informazioni emerse con altri fattori dunque diviene più semplice agire con metodo e riguardo. Un elemento che si ricollega a questi fattori è quindi rappresentato dall’essere a conoscenza delle tipicità delle piattaforme di broker certificate.

Queste ultime difatti rivestono un ruolo speciale nel mondo delle criptovalute dal momento che sono i canali preferenziali per la vendita e l’acquisto. Unendo i diversi parametri e operando sempre di concerto è infine possibile tracciare il piano strategico più idoneo per investire nel trading con maggiore tranquillità.