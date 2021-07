Cuneesi in vacanza a Capo Nord!

Sta per concludersi il tour a “Capo Nord e il sole di mezzanotte, le Isole Lofoten e i Fiordi Norvegesi” programmato dal 10 al 23 luglio e organizzato dall’agenzia Cacao Viaggi di Borgo San Dalmazzo.

“Emozioni … Colori … Paesaggi … sono tre parole che riassumono questa bella esperienza che alcuni nostri compaesani hanno avuto il piacere di vivere in queste due settimane! Siamo partiti il 10 luglio con andata in pullman gran turismo SAV Autolinee “Top confort” allestito con pochi sedili così da poter disporre di tanto spazio per allungare le gambe, ogni posto dotato di presa USB, toelette a bordo, frigobar, caffè, ecc…. e rientreremo domani in aereo” ci racconta Giorgia.

Una vacanza impegnativa, una vacanza dove nulla è stato lasciato al caso!

Programma del viaggio:

1° giorno – Cuneo – Gottingen (Germania)

2° giorno – Gottingen – Halmstad (Svezia)

3° giorno – Halmstad – Oslo (Norveglia)

4° giorno – Oslo – Bergen

5° giorno – Bergen – Loen

6° giorno – Loen – Geiranger – Strada delle aquile – Ålesund

7° giorno – Ålesund – Atlantic Road – Trondheim

8° giorno – Trondheim – Bodo

9° giorno – Bodo – Lofoten

10° giorno – Lofoten – Crociera nel Trollfjord

11° giorno – Lofoten – Tromso

12° giorno – Tromso – Capo Nord

13° giorno – Honningsvag – Alta

14° giorno – Alta – Milano – Cuneo

