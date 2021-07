Economia, Coldiretti Cuneo: al via accordo per bresaola made in Piemonte

Firmato l’accordo tra Coldiretti Piemonte e Rigamonti S.p.A., aderente a Filiera Italia, per la bresaola Made in Piemonte che valorizza la carne di Razza Piemontese. Nell’arco del triennio verranno impiegati dai 15 ai 19 mila capi di bovini adulti maschi di cui verranno utilizzate, in particolare, le parti di fesa e sottofesa per la preparazione della bresaola, fiore all’occhiello della salumeria nazionale.

“Un altro tassello – spiega Roberto Moncalvo Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – che va nella direzione di incentivare il consumo della salumeria italiana e di ottenere per le imprese del Piemonte un incremento dei volumi prodotti, oltre ad un giusto riconoscimento di remunerazione del valore. In questo modo al consumatore si può garantire la tracciabilità dell’origine dei capi e di tutta la filiera di produzione, portando a tavola un prodotto davvero italiano. La Piemontese con oltre 315 mila capi, 5 mila aziende ed un fatturato che arriva a 500 milioni di Euro, rappresenta la principale razza da carne, oltre ad essere la prima razza autoctona a livello nazionale per numero di capi allevati, raggiungendo il 50% del patrimonio delle razze autoctone italiane da carne”.

“Ancor più alla luce del periodo difficile che sta vivendo il comparto – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – gli accordi di filiera come questo possono dare traiettorie di futuro, anche dopo le difficoltà legate alla pandemia, alle imprese, molte delle quali in questo settore condotte da giovani, che hanno colto proprio nell’allevamento importanti opportunità di lavoro”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it