All’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, uno spettacolo per ricordare il partigiano Alberto Bianco

Giovedì 29 luglio alle ore 21,30 in piazza della Resistenza a Valdieri andrà in scena lo spettacolo “I giorni belli. Alberto, Alda e Alessandra Bianco, una storia privata degli anni Cinquanta”.

Lo spettacolo, promosso dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, nasce dalla volontà di ricordare la famiglia Bianco (l’Istituto è intitolato a Dante Livio) e al tempo stesso di valorizzare il patrimonio di film amatoriali in formato 8 millimetri e Super8 acquisiti alcuni anni fa con il progetto “Mi ricordo…l’Archivio di tutti”. Il progetto di raccolta e digitalizzazione dei film di famiglia, lanciato dall’Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea e divulgato per la provincia di Cuneo attraverso il settimanale “La Guida”, aveva prodotto una sorprendente risposta da parte della cittadinanza.

Lo spettacolo “I giorni belli” è dunque il primo tentativo di utilizzare questo prezioso materiale per raccontare uno spicchio di storia del Novecento – in questo caso gli anni Cinquanta - attraverso una vicenda familiare privata. Scritto da Alessandra Demichelis e adattato da Elide Giordanengo del Teatro degli Episodi, che ne cura anche la regia teatrale, lo spettacolo si avvarrà delle musiche dal vivo di Giorgio Signorile. Il montaggio delle immagini è affidato invece a Erica Liffredo che contemporaneamente sta lavorando a un documentario sulla stessa storia, di prossima uscita.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e in caso di maltempo sarà annullato.

Per informazioni: 0171.444835 e/o 349.1934153