Una domenica a San Benedetto Belbo "tra le righe di Fenoglio"

Grazie al contributo della Fondazione Crc (Bando Cultura da vivere), il Centro studi Beppe Fenoglio di Alba organizza, in collaborazione con il Comune di San Benedetto Belbo, una domenica dedicata alle famiglie e alla letteratura all’aria aperta. Le passeggiate e il teatro per ragazzi sono gratuiti fino a esaurimento posti. Il pranzo a cura del Circolo Acli Agrifoglio è a pagamento e su prenotazione.

Questo il programma della giornata.

Ore 10

Passeggiata Il Sentiero del Gorgo e il Lago della Verna:

Ritrovo ore 9.45 in via fratelli Cora 1, partenza ore 10.00. – Durata percorso 2 e 30 ore circa – dislivello totale 305m.

Escursione condotta da una guida escursionistica con narrazione del territorio. Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati, acqua ed eventuale cappellino da sole. Adatto a bambini di età superiore ai 7 anni.

Informazioni e prenotazioni: roberta.cats@libero.it cell. 339/6575703 Roberta Gatti Terre Alte Escursioni.



Ore 13

Pranzo a cura del circolo ACLI Agrifoglio a pagamento e su prenotazione presso il Comune di San Benedetto Belbo.

Info e prenotazioni entro sabato 24 luglio ore 12.00: 0173/796177



Ore 15.30

La Favola delle due Galline – Daniela Febino e il Collettivo Scirò portano in scena la favola che Beppe Fenoglio scrisse per sua figlia Margherita.

Adatto ai bambini di tutte le età.

Prenotazione entro sabato 24 luglio alle ore 12.00 via mail

info@centrostudibeppefenoglio.it.



A seguire merenda offerta dal Comune di San Benedetto Belbo



Ore 17

Il Sentiero di Superino e la Fonte dell’Agrifoglio

Ritrovo ore 16.45 in Via Fratelli Cora 1 – Durata 2 e 30 ore circa – dislivello totale 295m.

Escursione condotta da una guida escursionistica con narrazione del territorio.

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati, acqua ed eventuale cappellino da sole. Adatto a bambini di età superiore ai 7 anni.

Info e prenotazioni: roberta.cats@libero.it cell. 339/6575703 Roberta Gatti Terre Alte Escursioni.