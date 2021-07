Torna la stagione Concertistica "Accademie in Valle"

L’estate 2021 di Accademie in Valle vede la nuova collaborazione con il Festival Contaminazioni e con i comuni di Limone Piemonte, Chiusa di Pesio e Frabosa Soprana. L'ambizione resta quella di portare la musica di qualità nei centri montani.

L’apertura è con un evento eccezionale per la zona il 30 luglio il duo jazz Bosso & Biondini con lo spettacolo ‘Face to Face’ a Limone Piemonte, il 31 a Chiusa Pesio Quintetto Cabiria con proiezioni e musiche da film, sempre il 31 a Frabosa Soprana i Cafè Express con la cantante solista Celeste Gugliandolo con lo spettacolo musicale ‘Il diario di Evita Peron’.

Il concerto di apertura con Bosso e Biondini è di elevato livello artistico, visti che i due interpreti sono considerati tra i migliori del panorama jazzistico, anche a livello internazionale. Lo spettacolo Face to Face, faccia a faccia, si muove tra i richiami all’estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee. Il poliedrico trombettista piemontese incontra il tocco maturo e misurato del fisarmonicista di Spoleto in un dialogo fatto di reciproco ascolto e profonda empatia. La forza e il pathos di cui sono pieni i rispettivi temperamenti musicali qualificano un progetto di grande fattura. Un dialogo tra pari, in cui non emerge una leadership, ma un interplay sempre funzionale all’espressione compiuta del discorso musicale.

Si ricorda che la partecipazione a tutti gli eventi è gratuita sino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo: