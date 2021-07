Giancarlo Boselli incontra i Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil della Provincia.

Il candidato sindaco per Cuneo 2022 Giancarlo Boselli, in settimana ha incontrato i Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil della Provincia.

"Li ringrazio per l’attenzione e per gli approfondimenti fatti insieme su tutte le tematiche più importanti per la città e per la nostra Provincia Granda. Saranno elementi preziosi per la costruzione del nostro programma di governo per Cuneo 2022. I miei incontri proseguiranno con ConfCommercio, Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici, Unione Industriali e Lega Cooperative già in programma e via via con tutte le altre associazioni di categoria con cui stiamo calendarizzando".