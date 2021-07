Trasporti, Lancione: "Serve filiera transizione ecologica"

"Il settore del trasporto persone in questo momento di transizione ecologica deve svolgere un ruolo strategico anche nella scelta delle nuove alimentazioni degli autobus. Le risorse del Pnrr dovranno essere impiegate al meglio per consentire ai cittadini di poter scegliere il trasporto pubblico perché sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale e della qualità della vita". Lo ha affermato Serena Lancione, direttore generale di Bus Company e presidente di Anav Piemonte e Valle d'Aosta, intervenendo questa sera al Pala Alba alla tavola rotondo sullo sviluppo dell'idrogeno alla sesta edizione del festival 'Circonomia'. "Dobbiamo impostare un discorso di filiera - ha aggiunto - I Produttori di energia, i costruttori di autobus e i gestori dei servizi devono lavorare per costruire un sistema della transizione energetica"