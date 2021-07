Savigliano: a Palazzo Longis un incontro sul mondo universitario

Oggi pomeriggio, giovedì 22 luglio, alle ore 18 nel parco di Palazzo Longis di Savigliano, in via Torre de’ Cavalli 5, si terrà un incontro di presentazione sul mondo universitario promosso da Progetto Oceano e Informagiovani Savigliano e rivolto ai ragazzi delle ultime classi delle scuole superiori.

Sarà l’occasione per chi si appresta a scegliere la facoltà universitaria per avere informazioni sulle facoltà, sul metodo di iscrizione e sul funzionamento della didattica, grazie alla presenza di studenti di diverse facoltà (lettere, ingegneria, infermieristica, giurisprudenza, scienze motorie, medicina..) che saranno a disposizione dei presenti per rispondere a dubbi e domande.