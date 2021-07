A Monteu Roero si potrebbe decidere il Campionato Italiano Enduro Major: quasi 300 gli iscritti

Quarta e penultima prova del Campionato Italiano Enduro Major Borilli Racing – KTM con meteo incerto quello che si terrà domenica 25 luglio a Monteu Roero.



Ad occuparsi dell’organizzazione, di quella che potrebbe essere una manifestazione già decisiva per alcuni protagonisti del Major 2021, è stato il Moto Club Roero del presidente Stefano Belviso il quale ha presentato una gara a misura di endurista.

L’area paddock sarà allestita la centro del comune roerino, davanti al municipio e nei dintorni saranno disposti il parco chiuso, la segreteria di gara ed il palco partenza, oltre all’immancabile hospitality di Italiano Enduro!

"Il sodalizio piemontese - si legge nella nota del Campioato Italiano Enduro - ha predisposto un giro “classico” di 42 km, da ripetere 3 volte, all’interno del quale i riders affronteranno due speciali. La prima ad essere disputata, dopo la partenza, sarà l’Enduro Test in località San Grato. La linea, lunga 5 km, si districa in parte lungo un sottobosco con fondo misto tra sabbia, terra e radici ed in parte su terreni non più coltivati in cui si formeranno diversi canali. Finita la P.S. Enduro i piloti affronteranno il trasferimento che li porterà al C.O. intermedio per poi entrare, prima di concludere il giro, nel fettucciato. Il Cross Test Just1 è sicuramente la P.S. che richiamerà più pubblico e in cui sarà offerto un gran spettacolo grazie a curve veloci sul tipo fondo di terra morbida e la presenza di salti naturali, il tempo di percorrenza stimato è sui 5 minuti."





La manifestazione entra nel vivo a partire da sabato 24 luglio quando i 290 iscritti affronteranno le verifiche tecniche ed amministrative a partire dalle 13 e fino alle 17,15.

Come di consueto, ad ogni pilota verrà assegnato un orario per effettuare le OP ed il Briefing sarà disponibile online su Facebook Italiano Enduro e Youtube Italiano Enduro a partire dalle 18,30.

"C’è già chi potrà festeggiare il titolo di Campione Italiano come, ad esempio - spiega la nota - il Team Sissi Racing a cui basterà prendere parte per festeggiare il primo posto in campionato."



"Attenzione massima - conclude l'organizzazione - in tutte le classi dove i secondi in classifica non hanno possibilità di passi falsi."