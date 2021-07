Sesta edizione del “Trofeo Prealpi in Rosa” nel trevigiano. Attesa per la prova delle atlete di Racconigi Cycling Team

Dopo la sfortunata edizione numero 46 del “Gran Premio Città di Monselice” a Monselice (PD), caratterizzata da una maxi caduta che di fatto ha annullato ogni velleità di successo delle atlete in maglia Racconigi Cycling Team, un nuovo impegno sulle strade del Veneto attende la formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.



Nel primo pomeriggio di domenica 25 luglio la compagine bianco-rossa si schiererà ai nastri di partenza della sesta edizione del “Trofeo Prealpi in Rosa”, gara open voluta dall'A.S.D. Frare - De Nardi nel cuore di Tarzo, in provincia di Treviso. 94,4 i chilometri totali di gara caratterizzati da 5 giri di un circuito disegnato tra le località di Tarzo, Follina, Premaor e Miane, e da un giro finale a più ampio raggio spalmato sulle strade tra Premaor, Solighetto, San Pietro di Feletto, Corbanese, Ponte Maset, Casotto, Ca' del Poggio, San Pietro di Feletto, Corbanese e Tarzo.



Il ritrovo è fissato alle ore 12:00 presso la 'Palestra Comunale di Tarzo', in via Trevisani nel Mondo, mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 14:00 in punto da via Roma, dove sarà collocato anche il traguardo finale.