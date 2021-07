Alba, il banchiere Beppe Ghisolfi fa visita ad Apro Formazione

Apro: una ragione sociale, ma anche un termine che sottintende l’ingresso nel mondo di una formazione da manuale, indirizzata a giovani e adulti e coerente con i profili tecnico professionali accelerati dalla fase pandemica e post pandemica che ha accelerato i cambiamenti in atto già in precedenza sul mercato del lavoro.



In questo contesto si è collocata la visita informale e amichevole effettuata dal banchiere europeo e saggista finanziario di successo per famiglie, professor Beppe Ghisolfi, in visita ad Alba e accolto dai vertici dell’azienda territoriale di alta formazione partecipata dall’amministrazione comunale: il presidente Paolo Zoccola, designato dalla conferenza dei capigruppo consiliari e dal sindaco Carlo Bo, e il direttore generale Antonio Bosio.



Apro è una realtà fondamentale al fine di coniugare l’educazione sociale ai principi della formazione tecnica ed economica, secondo gli insegnamenti del fondatore Don Giovanni Battista Gianolio – a cui il presidente Paolo Zoccola è familiarmente molto legato – e la visita del professor Beppe Ghisolfi si prefigura come preludio a proficue collaborazioni ulteriori, ancora più rilevanti nel 130° anniversario della dottrina sociale cattolica, che annovera tra i propri punti fermi l’istruzione professionale e l’educazione al risparmio come strumenti di promozione economica e di partecipazione equa e qualificata al mercato del lavoro nell’epoca delle grandi trasformazioni industriali oggi digitali e 4.0 in tutti i settori.