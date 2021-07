Alba in Azione: primo gazebo di incontro con gli albesi per il partito di Calenda

Il partito guidato da Carlo Calenda scende nelle piazze dopo le iniziative nelle “sette sorelle” della Granda. L’appuntamento è per la mattinata di domenica 25 luglio, quando il gruppo albese di Azione sarà presente con un gazebo in via Vittorio Emanuele 21 (via Maestra), davanti alla Libreria San Paolo.



Il gruppo di Alba in Azione incontrerà gli albesi al fine di presentare le idee e le proposte del partito, sia in ambito nazionale che territoriale, promuovendo l’attività politica del partito e dando seguito alla campagna adesioni per l’anno 2021.



“Siamo molto felici di poter sostenere quest’iniziativa: sarà un'occasione per presentarci alla cittadinanza albese e diffondere le nostre idee, facendo politica tra le persone”, dichiarano Udoy Chowdhury e Guido Roggero, referenti del gruppo di Alba.