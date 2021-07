Estate di lavori in autostrada: i cantieri e le chiusure sulla Torino-Savona sino al 2 agosto

Segnalate dall’Autostrada dei Fiori Spa, riportiamo a seguire i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico lungo il tronco autostradale A6 (Torino/Savona).



Di seguito i cantieri che porteranno turbative in considerazione dei flussi di traffico attualmente rilevati e, conseguentemente, un aumento dei tempi di percorrenza.



Direzione Savona

- tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 96+400, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 30/09/2021;



- tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo e per interventi di miglioramento sismico del viadotto Tana dal 16/07/2021 al 30/09/2021;



- tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2021;



- tra Millesimo e Altare dal km 106+800 al km 108+050, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento della galleria Lasagne dal 07/06/2021 al 31/08/2021;



- tra Altare e Savona dal km 110+010 al km 111+511, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Ferrovia di Altare dal 08/06/2021 al 30/09/2021;



- tra Altare e Savona dal km 112+600 al km 115+950, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico viadotti Boccafolle e Serre I, successivamente, dal km 115+950 al km 116+317, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Teccio, infine dal km 116+317 al km 117+100 chiusura della corsia di marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande dal 30/03/2021 al 31/12/2021.







Di seguito i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.



Direzione Torino

- tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2020 al 04/11/2021 (*).



Direzione Savona

- Tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2021 al 04/11/2021.







CHIUSURE DI TRATTA DAL 26/7 ALL’1/8