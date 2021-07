Fossano: stop alla vendita di bevande in vetro dopo le 20

Il comune di Fossano, tramite un’ordinanza valida fino al 30 settembre, blocca la vendita di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro. La decisione arriva dopo i recenti episodi di violenza accaduti nel centro storico, area interessata dal divieto.

L’ordinanza colpisce tutti gli esercizi commerciali, compresi i distributori automatici. I locali in questione, nell’orario del divieto, potranno servire drink in vetro solamente all’interno del negozio o nel proprio dehor. La nuova normativa viene messa in atto poco prima dell’ultimo appuntamento con ‘It’s friday then...’, in programma questa sera.