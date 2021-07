Francesca Sartore eletta nel Consiglio Nazionale Terziario Donna di Confcommercio

La vice presidente A.C.A. e presidente del Gruppo Terziario Donna Alba, Francesca Sartore, è stata eletta Consigliera Nazionale Terziario Donna Confcommercio al termine dell’Assemblea nazionale che si è svolta oggi a Roma.



Il Consiglio Nazionale, formato da 21 consigliere elette dall’Assemblea che si è tenuta nella sede di Confcommercio tra le Presidenti provinciali e regionali, rimarrà in carica 5 anni.



La Sartore, alla guida della Crosa S.a.s, azienda operante nella distribuzione industriale settore meccanica, ricopre inoltre la carica di vice Presidente vicario di APRO Formazione ed è Consigliere dell’Unione provinciale di Confcommercio Cuneo.



«Ringrazio l’Assemblea Nazionale per la fiducia riposta e il Consiglio uscente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni – dichiara Francesca Sartore - . Questa elezione è il necessario proseguimento di un percorso iniziato nel 2015 con la nomina a vice Presidente dell’Associazione Commercianti Albesi, un ruolo di primaria importanza che mi ha permesso di acquisire una visione più ampia del fare squadra per raggiungere obiettivi concreti. Ancora una volta ho voluto dire “Io ci sono”, per contribuire in maniera fattiva al cambiamento. Il confronto con altre imprenditrici, che conoscono l’importanza del tempo sottratto al proprio lavoro ma speso bene per la promozione nella società dei valori che contraddistinguono le donne, è una crescita per tutto il mondo dell’imprenditoria, oltre che personale».



«L’Associazione Commercianti Albesi è orgogliosa di poter contribuire all’importante lavoro svolto dal Consiglio Nazionale del Terziario Donna – commenta il presidente dell’A.C.A. Giuliano Viglione - , con il prezioso apporto della propria vice Presidente Francesca Sartore, la quale saprà promuovere anche nell’imprenditoria a livello nazionale il ruolo della donna e delle politiche femminili, forte dei valori, dell’operosità e della creatività tipici del nostro territorio».