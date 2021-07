Gemellaggio Boves-Schondorf, Vivere Boves scrive a Helga Gall: "Dipende da ciascuno realizzare democrazia"

Si terrà a fine luglio in Germania l'ufficializzazione del gemellaggio tra Boves e Schondorf, la città in cui è sepolto Joachim Peiper (il comandante delle SS che ordinò l'eccidio della cittadina nel 1943): il gruppo di minoranza "Vivere Boves" - lamentando di aver appreso "per caso" del gemellaggio - ha scritto alla consigliera comunale di Schondorf Helga Gall.

Riportiamo interamente la lettera qui sotto:

"Gentilissima Helga,

ci siamo conosciuti nel corso delle manifestazioni del 19 settembre scorso a Boves. Ti ringraziamo perché puoi fare da tramite tra le nostre due lingue. Con l’avvicinarsi della data in cui verrà siglato il gemellaggio, un pensiero da parte di Gianni Martini, Valeria Arpino, Beppe Marro e mio, di Costanza Lerda, per questa importante e significativa manifestazione di avvicinamento tra le comunità di Schondorf e Boves.

Già in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al sindaco Alexander Herrmann e a Kurt Bergmaier avevamo espresso, come gruppo consiliare di minoranza, il nostro appoggio ed il sincero augurio che questo passo rappresenti veramente il futuro per le nostre due comunità, i nostri Paesi ed il mondo intero.

Come aveva ricordato in quell’occasione il sindaco Alexander, siamo consapevoli che questo cammino per qualcuno non è stato facile ma “mi sono convinto che facciamo la cosa giusta… per evitare che il passato si ripeta”.

Da iniziative come questa, piccole, ma assai significative, crediamo possa partire la volontà di rispettarci nelle diversità, di accoglierci vicendevolmente, di credere che un futuro migliore è possibile.

E’ e sarà possibile se riusciremo a non dimenticare il passato, a partire dalla storia triste che ci ha accomunati per riflettere sul futuro, convinti che dipende anche da ciascuno di noi la realizzazione della democrazia, il rispetto degli altri, la ricerca della pace, il superamento delle barriere, l’attenzione all’ambiente. Vi assicuriamo di sforzarci affinché anche i nostri concittadini accolgano con favore l’iniziativa che le due Amministrazioni comunali hanno deciso e che oggi si concretizza nel gemellaggio.

Gemellaggio che ci ricorda il dovere che ci assumiamo perché non siano soltanto belle parole, ma si attualizzino in azioni, in incontri, in scambi sinceri. Siamo convinti sia questa la strada da percorrere, di conoscenza, unita a curiosità reciproca per apprendere le diverse storie, le diverse abitudini, le diverse culture. Tutto ciò ci può arricchire innanzi tutto come persone e poi come comunità.

Vorremmo affidare queste intenzioni soprattutto ai giovani - il futuro -, che desideriamo veder crescere in pace, impazienti di muoversi, di apprendere, di divertirsi e consapevoli dei percorsi intrapresi dagli adulti che li hanno preceduti. Sappiamo che ci assumiamo un impegno non indifferente e che la responsabilità non è di poco conto.

Saremo idealmente lì con tutti voi mentre ci auguriamo di incontrarci presto".