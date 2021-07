Lutto a Montezemolo: è mancato l'ex sindaco Dino Robaldo

Lutto a Montezemolo: è mancato ieri sera, l'ex sindaco Dino Robaldo. Ecco il ricordo e le sue ultime volontà, ricordate dal figlio Luca, assessore nel Comune di Mondovì.



"Papà si è spento ieri sera, nell'abbraccio di mia mamma e sua sposa per 50 anni. Non voleva celebrazioni per cui vivremo questo lutto con la sobrietà che ha sempre praticato in vita e che ci ha insegnato. A tutti coloro che lo hanno apprezzato rivolgiamo il suo grazie. Con mio fratello serberemo il ricordo di un uomo retto e umile, un padre capace di non lasciarci mai soli nonostante i tanti impegni, a partire da quelli pubblici".