Nuovo decreto Covid, Fare Quadrato: "Nessuno fa una riflessione diversa per le discoteche?"

Nuove misure in arrivo dal 6 agosto: servirà il Green pass per accedere a bar, ristoranti, se si consumerà al chiuso e per andare in palestra, al cinema, al museo, a teatro, in piscina o allo stadio per eventi sportivi o concerti.

Le discoteche rimangono chiuse, anche in zona bianca. Questa la decisione emersa dopo l'incontro a Palazzo Chigi.

"Leggiamo le prime indiscrezioni rispetto alle misure che il Governo pare assumerà entro il week end" - commentano da "Fare Quadrato" - "Senza entrare nel merito delle stesse ci permettiamo di fare una domanda a tutto il mondo politico: ma alle discoteche, ed ai locali di divertimento più in generale, qualcuno saprà spiegare la conferma della chiusura? Forse sarebbe utile un'approfondita riflessione oppure il nostro Paese ha deciso di rinunciare ad un ambito economico non certo irrilevante?