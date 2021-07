Prato Nevoso pronta ad accogliere il Generale Figliuolo

Lunedì sarà una giornata importante per la stazione sciistica di Prato Nevoso. Confermata la visita del Generale Figliuolo nella rinomata località delle Alpi. ”È un onore poter ospitare il Generale Figliuolo e portarlo a conoscere le nostre montagne illustrando le iniziative in atto per garantire un turismo sicuro” commenta Gian Luca Oliva.



Ad accompagnare il Generale sarà il Presidente Cirio, di cui l’idea lungimirante di vaccinare in massa gli abitanti della montagna piemontese.