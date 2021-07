Referendum eutanasia legale: ecco i nuovi banchetti in Granda

Continua la raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale in tutta la Granda.



A livello nazionale le adesioni raccolte superano quota 160.000. Per quanto riguarda il Piemonte, si sono superate le 20 mila firme.



Continua senza sosta il lavoro del coordinatore regionale della campagna referendaria Filippo Blengino, che dichiara: “Cuneo è la prima città d’Italia, con popolazione inferiore a mezzo milione di persone, per numero di firme raccolte... la tredicesima tra tutte le città! Tre cuneesi su cento hanno sottoscritto il Referendum. Ciò dimostra quanto la nostra città sia pronta ad affrontare questo tema, ignorato dalla politica, che riguarda migliaia di famiglie. Risultati davvero impressionanti per chi raccoglie firme senza avere alle spalle grossi partiti o organizzazioni. Abbiamo quasi sempre code ai banchetti, e non abbiamo mai chiuso un tavolo con meno di cento firme! Un ringraziamento di speciale va alle decine di semplici cittadini, spesso molto giovani, che stanno dedicando tempo ed energie per questa battaglia di civiltà”.



Il comitato promotore locale rilancia quindi un fine settimana di mobilitazione straordinario. Sarà possibile firmare ai seguenti banchetti:



Venerdì 23 luglio

-Fossano: 19 – 21, Via Roma fronte Municipio



Sabato 24 luglio

-Alba: 9 – 12, Piazza Risorgimento (fronte Comune)



-Bra: 9.30 - 11.30, Via Cavour



-Saluzzo:

10 – 12, Corso Italia 56

10 – 12. Porta Santa Maria



-Cuneo: 17 - 19.30, Corso Dante angolo Corso Nizza



Domenica 25 luglio

Busca: 9 – 17, Piazza Savona