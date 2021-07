Il percorso culturale "Sentieri dei Frescanti" va in onda in Tv

Una troupe giornalistica del TG3 ha illustrato il progetto "Sentieri dei Frescanti" con un ampio servizio andato in onda nell'edizione pomeridiana di sabato 17 luglio. Sono state due le tappe scelte per il reportage: Castellinaldo d’Alba, che ha visto protagonista la chiesa di San Servasio, e Monticello d’Alba, con la cappella cimiteriale di San Ponzio.



A raccontare la storia della chiesa di San Servasio è stata Carla Molino, volontaria che si occupa delle visite per i turisti ai beni artistici del progetto Frescanti. Mentre il primo cittadino, Giovanni Molino, ha orgogliosamente sottolineato come Castellinaldo d’Alba, da lui amministrato, pur nella sua tranquillità, sia un comune suggestivo e molto visitato per le sue vigne di Arneis. Proprio in questi vigneti la troupe della Rai ha svolto un approfondimento nel corso del servizio.



Un speciale che nella sua totalità ha posto al centro dell'attenzione tutto il Roero, anche grazie alla diretta dalla cappella cimiteriale di San Ponzio a Monticello d’Alba, sede degli affreschi più antichi del circuito. In questo contesto, la giornalista Chiara Pottini ha seguito il collegamento, descrivendo prima lo spirito del progetto dei Frescanti, per poi intervistare la coordinatrice del progetto, Silvana Pellerino, che ha ricordato le modalità con le quali si possono visitare i dieci siti di un circuito che raccoglie un patrimonio artistico che va da Ceresole d’Alba a Magliano Alfieri, comune capofila del progetto.



Tra i vari protagonisti del servizio, anche Elio Stona, voce storica di Monticello d’Alba, che ha descritto la storia della chiesa, e Olga Scarsi - operatrice dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero -, che ha spiegato come la rete sentieristica locale renda accessibili le affascinanti Rocche del Roero, vero capolavoro naturalistico che merita sempre più attenzione e cura.



Infine il sindaco di Monticello d'Alba, Silvio Artusio Comba, ha descritto il Roero come una terra di importanti potenzialità culturali, artistiche e naturalistiche a partire dalle Rocche, elemento distintivo, insieme a luoghi importanti come la Confraternita di San Francesco d’Assisi a Santa Vittoria d’Alba o il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba, due importanti tappe lungo i Sentieri dei Frescanti.



Nel corso del servizio sono state innumerevoli le immagini dei beni del circuito dei Frescanti e della rete sentieristica locale, gestita dall'Ecomuseo delle Rocche, a testimonianza di un territorio con un’ampia offerta e una forte capacità attrattiva, grazie alla sua ricchezza naturalistica, ambientale e culturale.



"Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che consentono le aperture nel corso dei vari Open Days - commenta l'architetto Silvana Pellerino -, ai generosi contributi di Fondazione Crc di Cuneo, Compagnia di San Paolo, Banca d’Alba e Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero; infine la preziosa collaborazione al Rotary Club Canale e Roero. Sentieri dei Frescanti è ormai, un punto di riferimento per la cultura del Roero grazie alla preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali che hanno creduto nell’importanza della cooperazione. Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo, e un ringraziamento speciale va a tutti i volontari".



“Una giornata memorabile che, se ancora ce ne fosse bisogno, ci fa prendere piena coscienza di quale immenso tesoro siamo depositari – rimarca il presidente dei sindaci del Roero, Silvio Artusio Comba –. Un tesoro culturale, naturalistico, artistico, che deve originare una 'Roero-Way', supportata dall'impegno costante e solidale di tutte le nostre comunità e volta alla valorizzazione continua e originale del territorio”.



“La chiesa di San Servasio, la Cappella cimiteriale di San Ponzio, così come tutte le tappe del Sentiero dei Frescanti – spiega Olga Scarsi dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero - sono collegati dalla rete escursionistica del Roero. Il Roero Bike Tour collega il territorio roerino e i suoi gioielli tra i quali annoveriamo i tesori artistici che fanno parte dei Frescanti. Un’offerta di spessore culturale con una componente di escursionismo dolce nel rispetto del paesaggio - commenta l'operatrice - che ha innanzitutto una vocazione agricola, seppur in un contesto di preziosa biodiversità: questi sono i giusti ingredienti per un futuro all’insegna del turismo sostenibile e responsabile".



Continuare a seguire tutte le novità dei Sentieri dei Frescanti e il calendario delle visite è molto semplice: consultare il sito dedicato e le pagine social sempre aggiornate e ricche di curiosità, non solo sugli affreschi.



Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto l’open day sarà dedicato al tema "Le Rocche e la devozione", con visite al Santuario della Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba (con orario 10.30-18.30) e a Sommariva Perno presso il Santuario della Madonna del Tavoletto (apertura con iscrizione all'App "Chiese a Porte Aperte").