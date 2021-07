Vuoi rimuovere l'amianto dal tuo tetto senza spese? Con Biotech Energia è possibile!

Il rifacimento della copertura di capannoni o edifici industriali, rappresenta un budget importante per i proprietari, in particolare per i tetti costituiti di lastre in fibrocemento contenenti amianto. Se hai un capannone con tetto in eternit superiore ai 300 mq, grazie al decreto FER, lo smaltimento e la nuova copertura sarà a completo carico dell'azienda Biotech Energia in cambio del consenso all’installazione di un impianto fotovoltaico. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 agosto 2019 il “Decreto Fonti Energetiche Rinnovabili” che prevede l’incentivazione della realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con facilitazioni per chi contestualmente rimuove l’amianto dalla copertura.

Se hai un tetto in eternit ora hai l’opportunità , grazie a Biotech Energia , di valorizzare immediatamente il tuo immobile e dire addio all’amianto senza alcuna spesa

Questa offerta sarà valida sino al 20 Agosto.

Hai un azienda e voi ridurre la bolletta senza alcuna spesa ?

Se sei un’azienda con un consumo elevato di corrente, con bollette superiori a 2000 € / mese, i tecnici di Biotech Energia faranno un sopralluogo per un’ analisi dei tuoi consumi , verrà studiata la soluzione su misura per le tue esigenze e la fornitura e realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarà totalmente a loro spese.

In questo modo, senza alcuna spesa , potrai immediatamente beneficiare del risparmio sul costo dell’energia e dare un'immagine green alla tua attività , a tutto il resto ci pensa Biotech.

Chi è Biotech Energia ?

La Biotech Energia Srl è stata creata nel 2009 da un gruppo di professionisti che da anni operavano nel settore e che vedono il progresso come cambiamento positivo, perché affidarsi a fonti energetiche rinnovabili è l’unico modo avere un risparmio e per salvaguardare il futuro.

Con Biotech avrai un unico interlocutore per un impianto fotovoltaico “chiavi in mano” e ti potrai avvalere di un team altamente specializzato che è parte integrante di un polo tecnologico, la cui attenzione va verso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia. Biotech fornisce: CONSULENZA – PROGETTAZIONE – BUROCRAZIA – INSTALLAZIONE – MONITORAGGIO – MANUTENZIONE.

L'obiettivo dell'azienda è quello di offrire alle imprese, alle famiglie e agli Enti Pubblici una reale, concreta ed immediata opportunità di risparmio ed investimento sul futuro.

Investire nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica significa utilizzare tecnologie in grado di generare notevoli benefici economici tutelando l’ambiente. Inoltre, le vigenti Disposizioni Legislative consentono, grazie ai premianti meccanismi di incentivazione ed alle detrazioni fiscali, un rapido rientro dei costi di investimento sostenuti.

Richiedi un sopralluogo preliminare, finalizzato ad una valutazione di fattibilità tecnica dell’intervento: verranno raccolte tutte le informazioni necessarie per l’inserimento della soluzione impiantistica nel contesto esistente.

Chiama per informazioni il 0141 878943 o invia richiesta a info@biotechenergia.it per organizzare subito un sopralluogo.