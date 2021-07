26 squadre di genitori e figli si sfideranno al torneo di beach volley del Festiona Family Beach

Il weekend del 30 luglio e 1 agosto si svolgerà a Festiona (Valle stura di Demonte) la prima edizione del Festiona Family Beach torneo di beach Volley “Genitori e Figli”.

La nuova edizione sarà la continuazione del torneo organizzato per dieci anni a Mormora in Valle Maira.

Il passaggio di consegne dalla Val Maira alla Valle Stura mantiene intatti i principi centrali di amicizia, condivisione, famiglia e divertimento presenti nelle edizioni precedenti.

Il torneo prenderà il via sabato 31 e si svolgerà fino alla domenica pomeriggio. Nella bella località festionese si affronteranno 26 coppie che disputeranno i due trofei in palio, Big e Ben, nelle finali della domenica pomeriggio. Le coppie formate da genitori e figli si sfideranno sotto rete in un clima di agonismo, ma anche di amicizia e convivialità.

Il torneo è particolare sia per la formula, obbligatoria la partecipazione di un genitore che gioca in coppia con un figlio, sia per la location, si svolge infatti nel campo “abbracciato dai monti della valle stura” luogo non troppo usuale per un torneo di beach volley che normalmente ha, come suo habitat naturale, le spiagge sabbiose.

Sarà presente, inoltre, un campo supplementare di green volley per le fasi eliminatorie del torneo “Junior”.

Tra i nomi in lista, ci saranno anche molti amici provenienti da fuori regione. Nomi di spicco tra i partecipanti tra cui ex giocatori di serie A di volley quotati «beacher

Presenti posti tende, area camper e sarà possibile gustare ottimi piatti presso la trattoria “A L'Ubac“

C’è grandissima attesa e tanto entusiasmo. Gli organizzatori sono conviti che sarà una splendida esperienza da vivere tutti insieme a Festiona, nel cuore della Valle stura, da sempre famosa per il lato invernale delle piste da fondo ma che da qualche anno sta volgendo lo sguardo anche verso la bella stagione, cercando di promuovere iniziative come queste.

Gli Organizzatori del Team de Il Minivolley va in montagna e I Ragazzi Del Centro Fondo Festiona vi aspettano.

Amicizia, condivisione, entusiasmo, gastronomia, amore per la montagna saranno i capi saldi di questo evento.