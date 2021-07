A Saluzzo Stéphane Belmondo, stella del jazz francese per Torino Jazz Festival Piemonte

Giovedì 29 luglio alle 21 alla ex caserma Musso a Saluzzo per il Torino Jazz Festival Piemonte “The jazz legacy" con Stéphane Belmondo e Fulvio Albano quintet feat, Kirk Lightsey.

Stéphane Belmondo, stella assoluta della scena jazz francese, ha iniziato la sua carriera con l’Orchestre National de Jazz (Hommage a Miles Davis/1994) e nella band di Dee Dee Bridgewater (album Love and Peace/Verve 1994).

Numerose le sue collaborazioni, fra cui spiccano quelle con Stéphane Grappelli e Michel Legrand. Fulvio Albano, che ha raccolto l’eredità artistica del grande saxofonista Gianni Basso, è attivo in campo internazionale da 40 anni; ha collaborato, fra gli altri, con Phil Woods, Tom Harrell, Slide Hampton, Dee Dee Bridgewater, New York Voices e Carla Bley.

Per il Torino Jazz Festival Piemonte la band ospita il leggendario pianista Kirk Lightsey che nel corso della sua prestigiosa carriera è stato a fianco di Dexter Gordon, Freddie Hubbard e Johnny Griffin.

Il quintetto è completato da una sezione ritmica di spicco nel panorama del jazz europeo, Aldo Zunino al contrabbasso e Bernd Reiter alla batteria.

Il concerto è organizzato dal comune di Saluzzo, Ratatoj, Fondazione Amleto Bertoni e Cinema Teatro Magda OIivero.

Ingresso euro 12 (ridotto euro 10).

Info: piemontedalvivo.it. Prenotazioni: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it

È la terza edizione per il Torino Jazz Festival Piemonte, la manifestazione che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo (circuito regionale multidisciplinare) e la Città di Torino con il suo Torino Jazz Festival.

Il progetto è portato avanti grazie alla direzione artistica condivisa tra Diego Borotti e Giorgio Li Calzi (co-direttori Torino Jazz Festival), Fulvio Albano (Consorzio Piemonte Jazz) e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Il festival è realizzato con il supporto della Fondazione per la Cultura Torino, il Main Partner Reale Mutua e gli Sponsor Ancos e Confartigianato Imprese.

Dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 una line up ricca porta al pubblico delle province un ampio numero di concerti, in collaborazione con i jazz club e le amministrazioni comunali alla scoperta di spazi non usualmente adibiti all’ascolto della musica.