Alessio Boni e Fondazione Fossano Musica assieme in ‘La musica salva la vita’

Prosegue la ricca campagna estiva di Fondazione Fossano Musica. ‘Musica d’estate’ sta riscontrando grande apprezzamento da parte del pubblico, sempre numeroso, presente alle serate. Tra le performance eccellenti dell’orchestra di FFM e ospiti d’eccezione, ieri l’ultimo di una serie di appuntamenti da non perdere.

Si è tenuta ieri una serata di narrazione e musica sulla difficile situazione che opprime il Venezuela. Tramite le parole dell’attore Alessio Boni e le splendiche musiche di Fondazione Fossano Musica sul palco degli Acaja la ricostruzione di come la musica abbia realmente salvato la vita a migliaia di giovani uomini persi tra le strade di Caracas. Il tutto riuscito grazie a un’idea del visionario José Antonio Abreu Anselmi.

Termina così la settimana, almeno per quanto riguarda la rassegna 'Musica d'estate' targata Fondazione Fossano Musica dopo due appuntamenti di prestigio: oltre all’evento di ieri, giovedì 22 luglio, lunedì si è tenuto un emozionante omaggio a Lucio Dalla. Mercoledì una nuova esibizione: un concerto di puro jazz italiano, in omaggio a Cesare Pavese PER INFO E BIGLIETTI.