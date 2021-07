"Musei in musica e teatro": concerto nella cattedrale di Alba

Sabato 31 luglio, alle ore 21, la Cattedrale di San Lorenzo di Alba ospiterà il concerto "C’è bisogno di musica per sorridere", terzo appuntamento della rassegna "Musei in musica e teatro".



Ad esibirsi in Cattedrale saranno il maestro Marco Bellone alla tromba, il maestro Giuseppe Riccardi all’organo e il tenore Michelangelo Pepino.



Il programma comprende brani tratti da un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, tra cui opere di Stanley, Ortolani, German, Franck, Bach/Vivaldi, Germani, Caccini, Balbastre, Placido, Shearing, Choen, Morricone.



Prima e dopo il concerto sarà possibile visitare il Museo Diocesano, aperto dalle ore 14,30 alle ore 21.



La partecipazione agli eventi è gratuita. I posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione.



La rassegna è nata dalla collaborazione fra il Museo Civico “Federico Eusebio” e il Museo Diocesano, con la partecipazione dell’Istituto Musicale “Lodovico Rocca” ed il sostegno della Fondazione Crc, per valorizzare il patrimonio storico-artistico cittadino e promuovere la cultura musicale e teatrale attraverso le esibizioni di noti e valenti artisti.



Per informazioni e prenotazioni

mudialba14@gmail.com; museo@comune.alba.cn.it

Cell. 345 7642123