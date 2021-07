Sant'Anna di Vinadio: il santuario più alto d'Europa si prepara alla festa patronale

Sono tanti i pellegrini che in questi giorni si metteranno in marcia per raggiungere il santuario di Sant'Anna di Vinadio, a 2.035 metri di altitudine in valle Stura. Si trova, sulla strada che da Vinadio sale al colle della Lombarda (confine con la Francia), su una balconata da cui si possono osservare alcune delle cime più affascinanti delle Alpi Marittime: la Punta Maladecia, la Testa Gias dei Laghi, il Monte Aver, la Cima della Lombarda.

Lunedì 26 luglio ricorre la festa dei Santi Anna e Gioacchino, genitori di Maria e nonni di Gesù, dunque patroni dei nonni. Proprio in relazione a tale ricorrenza, Papa Francesco ha stabilito che ogni quarta domenica di luglio si tenga in tutta la Chiesa la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Per l'occasione sono tanti gli appuntamenti previsti al santuario più alto d'Europa da sabato 24 a lunedì 26 luglio.

Sabato 24 luglio

10.00 Catechesi del professor Giovanni Cerutti sul tema “I genitori e gli anziani nella Bibbia”

11.00 Santa Messa e benedizione dei nonni e anziani animata dalla cantoria parrocchiale di Vernante

15.30 Santa Messa festiva

19.00 Liturgia dei Vespri

21.00 Fiaccolata alla Madonna delle nevi

Domenica 25 luglio

I Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani

7.10 Liturgia delle Lodi

7.30 e 9.30 Santa Messa

11.00 Santa Messa all’aperto animata dal coro interparrocchiale Pacem in Terris di Cuneo

14.00 Preghiera in musica

15.00 Benedizione dei bambini e delle famiglie

15.45 Santa Messa vespertina

18.30 Liturgia dei Vespri

21.00 Fiaccolata alla Madonna delle nevi

Lunedì 26 luglio

Festa patronale dei santi Anna e Gioacchino

7.10 Liturgia delle Lodi

10.00 Preghiera presso il Piazzale San Gioacchino davanti alla statua di Sant’Anna

11.00 Santa Messa internazionale presieduta da mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e di Fossano, con l’Arcivescovo di Monaco e il Vescovo di Nizza. Santa Messa animata dalla Corale Valle Stura.

14.00 Canti di montagna all’aperto

15.00 Inaugurazione della Nuova Casa del Randiere (Per tutti i pellegrini sarà possibile partecipare tramite maxischermo e diffusione audio)

17.00 Vespri solenni

Per garantire a tutti sicurezza e tranquillità, si raccomanda il rispetto delle indicazioni ”precauzionali” definite dal Cts, ovvero l’uso della mascherina nei luoghi al chiuso e in situazioni di assembramento anche all’aperto, nonché le norme di distanziamento richieste per tutta l’area del santuario (attualmente in zona bianca).

Inoltre da questa sera (venerdì 23 luglio) fino a domenica 25 luglio (per tre sere) sul canale YouTube ci sarà un triduo di preghiera pensato in modo particolare per chi non può salire al santuario.



Don Beppe Panero, rettore del santuario invita alla festa patronale dei Santi Anna e Gioacchino: “Avremo tre giornate molto intense sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 luglio. Che siano giornate di preghiera, incontro e fraternità. Vi invitiamo tutti a partecipare almeno a una di queste giornate!”